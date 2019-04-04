عروض الأندية الأوروبية الكبيرة تنهال على فاران

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

كشفت وسائل إعلام إسبانية، أمس، أن العروض بدأت تنهال على المدافع الفرنسي رافايل فاران، نجم ريال مدريد، بعدما كشف عن رغبته في الرحيل عن فريقه الحالي في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة «أس» الإسبانية إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي انضم إلى قافلة المهتمين بالحصول على خدمات فاران، الفائز مع فرنسا ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ويتطلع باريس سان جيرمان للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي، لتدعيم خطه الدفاعي وتجهيز بديل لقائده المخضرم، البرازيلي تياغو سيلفا الذي ينتهي تعاقده في يونيو 2020.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المدافع البرازيلي سيُتم عامه الخامس والثلاثين مع انتهاء تعاقده، ولذلك يسعى باريس سان جيرمان لإيجاد بديل شاب قادر على العطاء لسنوات لشغل مركز قلب الدفاع.

وقالت «أس» إن أندية يوفنتوس الإيطالي ومان يونايتد الإنجليزي وبايرن الألماني ترغب في التعاقد مع فاران، لكنها ستواجه عثرة في سبيل تحقيق ذلك الأمر، ألا وهي قيمة الشرط الجزائي المدرج بتعاقد اللاعب مع ريال مدريد والبالغ 500 مليون يورو.