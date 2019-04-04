بيليه لمبابي: ستصل إلى الـ 1000 هدف

المصدر: برازيليا - أ.ف.ب

قال أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، للنجم الواعد لباريس سان جرمان والمنتخب الفرنسي بطل العالم، كيليان مبابي، إن بإمكانه السير على خطاه وتحقيق إنجاز الوصول الى الـ1000 هدف، وذلك خلال مقابلة مشتركة لهما أول من أمس مع وكالة فرانس برس.

وأشار البرازيلي، البالغ من العمر 78 عاماً، الى أنه سجل خلال مسيرته الأسطورية أكثر من 1000 هدف، بينما وصل مبابي (20 عاماً) إلى 103 أهداف حتى الآن.

وقال البرازيلي الفائز بكأس العالم ثلاث مرات لوكالة فرانس برس خلال لقاء بمبابي بتنظيم من راعٍ مشترك لهما إنه «أمر ممكن، لقد سجلت 1025 بالضبط، لذا فإن 1000 هدف ممكن بالنسبة له».

وخفّف مبابي من حجم توقعات أسطورة البرازيل بالقول: «أعتقد أنه حتى لو قمنا بعدّ الأهداف في ملاعب الأحياء وأهداف (بلايستايشن)، فلن أكون قادراً على الوصول الى 1000 هدف».