10 لاعبين ومدربين الأعلى دخلاً في العالم

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت مجلة «فرانس فوتبل» الشهيرة، أول من أمس، عن قائمة الأعلى دخلاً سنوياً في عالم كرة القدم، من لاعبين ومدربين، يتقدمهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، متبوعاً بغريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حين أن المفاجأة الكبرى كانت في ما يتعلق بالأعلى دخلاً بين المدربين، حيث يأتي على رأس القائمة مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني. وسيطر رونالدو وميسي على نجومية الساحرة المستديرة، منذ ما يزيد على 10 سنوات، ولايزالان مستمرين في هذا الصراع حتى في لغة المال والأعمال، وتالياً الأسماء الأعلى دخلاً في كرة القدم من لاعبين ومدربين:

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