ضربة موجعة للمغربي أشرف حكيمي

المصدر: أحمد طارق-دبي

سيغيب الظهير المغربي أشرف حكيمي، المعار من ريال مدريد لبروسيا دورتموند، عن الملاعب لنهاية الموسم جراء إصابة بكسر في مشط القدم اليمنى، بحسب ما أفاد الاثنين النادي الألماني.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن حكيمي غادر السبت الماضي ملعب مباراة فريقه أمام فولفسبورج والتي انتهت لصالح "أسود فيستفاليا" بثنائية نظيفة ليستعيدوا صدارة البوندسليغا، ليضطر للعودة إلى مدريد للخضوع لجراحة.

وكان حكيمي (20 عاما) قد نزل الملعب كبديل لعبدو ديالو (ق50)، الذي أصيب أيضا في المباراة، ليغيب عن الملاعب لفترة غير محددة.

وتجيء الإصابتان قبل أيام على كلاسيكو ألمانيا بين دورتموند وبايرن ميونخ، الذي سيكون هاما لحسم بطل الدوري، حيث ستقام المباراة السبت القادم بملعب أليانز أرينا.