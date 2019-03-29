الاجواء المناخية تؤجل انطلاق بطولة العالم للفورمولا في الدمام

المصدر: محمد فاضل - دبي

اعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والتي تستضيفها الدمام في المملكة العربية السعودية، عن تأجيل سباق أفضل زمن، وترحيله ليتم إقامته يوم غد تزامنا مع السباق الرئيسي، بسبب الاجواء المناخية المتقلبة. وتشارك الامارات بثلاثة فرق هي الفيكتوري تيم وفريق ابوظبي للزوارق السريعة، وفريق الشارقة للزوارق السريعة الذي يظهر فيها للمرة الأولى في هذه التظاهرة البحرية العالمية.

وتفقد وفد من مجلس ادارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بعثة فريق الشارقة للزوارق السريعة وضم كلا من الاعضاء عبد الله السلامي وحميد المهيري وطارق علاي، ومدير النادي احمد الحوسني، للوقوف على استعدادات الفريق وجاهزية الطواقم، وثمن الوفد جهود اللجنة المنظمة والاتحاد السعودي للرياضات البحرية في توفير كافة الاحتياجات، وعلى اهمية مشاركة فريق الشارقة في البطولات العالمية كفريق محترف يسعى الى اثبات وجوده قياسا بحداثة الفريق، مؤكدا ان اشهار فريق الشارقة للزوارق السريعة ومشاركته في المنافسات العالمية يدخل ضمن رؤية النادي في تقديم تجربة متميزة للرياضات البحرية ومنها في الفورمولا 1 والتي تعتبر من اقوى السباقات البحرية.

وستنطلق البطولة يوم غد باقامة سباق وتحدي أفضل زمن في وقت مبكر وقبل انطلاق السباق الرئيسي، ثم السباق الختامي للجولة والذي سينطلق في تمام الساعة الخامسة مساءا (بتوقيت الإمارات).

بدوره أعرب الفنلندي سامي سيليو قائد فريق الشارقة للزوارق السريعة المشاركة في بطولة العالم للفورمولا1 بجولة الدمام في المملكة العربية السعودية عن سعادته وفخره بتمثيل الشارقة وقيادة فريقها في الظهور الأول لفريق " الإمارة الباسمة " في هذا الحدث البحري العالمي الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية مبينا أن الفريق في قمة جاهزيته للاختبار الأول مشددا على أن السباق سيكون صعبا مما يتطلب جهدا مضاعفا لتحقيق الطموحات المطلوبة مؤكدا أن طاقم الفريق يسعى لتوظيف خبرته في مجال سباقات الزوارق السريعة لتحقيق طموحات نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية ضمن خطته الاستراتيجية لتطوير مختلف أنواع الرياضات في النادي، ومشيدا بعودة السعودية لاجندة "مونديال الفورمولا 1 "، متمنياً أن تكون جولة الدمام خير بداية لفريق الشارقة للزوارق السريعة، وانطلاقة قوية له لخوض بقية جولات بطولة العالم.