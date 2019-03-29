الاتحاد الآسيوي يوقف فابيو ليما مباراتين

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إيقاف لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، مباراتين، بعد حصوله على البطاقة الحمراء، في مباراة «الإمبراطور» أمام الزوراء العراقي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، التي انتهت بفوز الفريق العراقي بخمسة أهداف دون رد.

وذكر الوصل على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن ليما سيغيب عن مباراتي «الفهود» أمام ذوب آهن الإيراني في الجولتين الثالثة والرابعة من مباريات المجموعة الأولى، يومي 8 أبريل في زعبيل، و23 من الشهر نفسه في مدينة أصفهان الإيرانية، إذ يحتل الوصل المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، خلف الزوراء وذوب آهن برصيد 4 نقاط لكل منهما.