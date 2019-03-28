هوملس لا يحمل أي ضغينة تجاه مدرب ألمانيا

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أكد مدافع بايرن ميونيخ ماتس هوملس، أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف، الذي استبعده برفقة اثنين من زملائه في النادي البافاري عن صفوف المانشافت.

وقال هوملس (30 عاماً) الذي أبعد إلى جانب جيروم بواتنغ وتوماس مولر عن صفوف المنتخب الألماني، لمجلة «سبورت بيلد» الألمانية «أنا شخصياً أقوم بأشياء تجعل الآخرين غير سعداء، وبالتالي لست ممتعضاً من قرارات يتخذها آخرون ولديها تأثير في».

وكان قرار لوف بفرض الاعتزال الدولي على هوملس وزميليه وقع كالصاعقة على كرة القدم الألمانية قبل ثلاثة أسابيع، وأدى إلى تعرض المدرب لانتقادات للطريقة التي أعلن فيها قراره.

لكن هوملس كان أكثر دبلوماسية بقوله «كان من المستحيل بالنسبة الى لوف ايجاد طريقة مثالية لإبلاغنا. ربما كان من الصعب جداً بالنسبة اليه إيجاد طريقة تجعلنا نعتبر أن ما حدا به الى اتخاذ هذا القرار كان صحيحاً».