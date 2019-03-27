كلوب: حالة محمد صلاح المزاجية تحسنت كثيراً

المصدر: محمد أبوإسماعيل- دبي

أكد مدرب فريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، سعادته بالراحة التي حصل عليها النجم المصري محمد صلاح، بعد استبعاده من المشاركة في معسكر منتخب مصر الذي خاض من خلاله مباراتين وديتين مع النيجر ونيجريا في حين حصل اللاعب المصري على راحة مع اسرته.

وأكد المدرب آن حالة "صلاح"، المزاجية تحسنت كثيرا، وقال "كلوب" في تصريحات للموقع الرسمي لـ"ليفربول": "صلاح يلعب دائما وفي كل المباريات سواء مع ليفربول أو مع منتخب بلاده، كل ذلك يحدث دون راحة، لقد كان محتاجًا لعطلة".

وأضاف: "لقد حصل على أسبوع من الراحة، واتصلت به فوجدته في حالة استجمام، حالته النفسية جيدة للغاية".