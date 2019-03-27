قطـع أراضٍ للاعبي تنزانيا بعد التأهل لكأس إفريقيا

المصدر: دار السلام - أ.ف.ب

كافأ الرئيس التنزاني، جون ماغوفولي، لاعبي منتخب بلاده، الذين حجزوا قبل أيام بطاقة التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخهم والأولى منذ 39 عاماً، بمنحهم قطع أراضٍ للبناء. وقال الرئيس التنزاني، خلال استقباله للاعبين وأعضاء الجهاز الفني في المقر الرئاسي في دار السلام: «اعترافاً منا بالشرف العظيم الذي جلبتموه لبلدنا، سيتلقى كل لاعب قطعة أرض في دودوما (العاصمة الإدارية لتنزانيا)». وأضاف: «أعتقد أن لاعبينا بإمكانهم تقديم الأفضل في القاهرة بإحراز اللقب».

وحجزت تنزانيا بطاقتها بفوزها 3-صفر في الجولة الأخيرة على أوغندا.