والدة محمد صلاح بعد احتضان الفتاة: “لو ابوك عمل كده هعمله خلع”

المصدر: محمد أبوإسماعيل- دبي

نشر نجم فريق ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري محمد صلاح، صورة محادثة دارت بينه وبين والدته على تطبيق "واتس آب”، وذلك على الاستوري الخاص بحسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام٫ بعد مشاهدة والدته لصورة ابنها، وهو يحتضن فتاة في زيارته الأخيرة في دبي.

حيث قامت والدته بتوبيخه بعد انتشار صور له أثناء احتضان فتاة له.

وأرسلت والدة صلاح الصورة له وعلقت عليها قائلة: "إيه دا ينهار أبيض"، وأضافت قائلة: "لو أنا شوفت أبوك بيعمل كده هعمله خلع".

فيما علق «صلاح» على تعليق والدته بعمل «إيموشن ضحك» ردًا على كلام والدته.

وتعرض النجم المصري لهذا الموقف الذي وصفه البعض بـ"المحرج" بينما كان يشارك بإعلان لشركة أديداس في دبي، إذ اجتمع حوله عدد من المعجبين والمعجبات، وقامت هذه المعجبة بعناقه بشكل أغضب جمهور النجم العالمي.