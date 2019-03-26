كريستيانو رونالدو يكشف واقعة إصابته ومدة الغياب عن الملاعب

المصدر: جوني جبور- دبي

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، وفي تصريحات لوسائل إعلام برتغالية، أنه لا يشعر بالقلق إزاء الإصابة العضيلة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام صربيا، مؤكداً ثقته بالعودة القريبة إلى الملاعب، ليطمئن بذلك جماهير الفريق الإيطالي الذي يستعد بعد أسبوعين لمواجهة صعبة في أمام إياكس الهولندي في دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو قائد المنتخب البرتغالي الذي سقط مصاباً في الساق اليمنى لدى محاولته اللحاق بإحدى الكرات، وفي تصريحات تلفزيونية: "لست قلقاً، وسأعود خلال أسبوعين إلى الملاعب".

وتعرض رونالدو أمس لإصابة عضلية اضطر على أثرها إلى الخروج من الشوط الأول للمباراة التي جمعت منتخبي البرتغال وصربيا في بداية مشواريهما ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية وانتهت بالتعادل الإيجابي "1-1".