روفائيل سانتوغا يحضر دورة اكاديمية دبي لبناء الاجسام

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت اكاديمية دبي للاتحاد الدولي لبناء الاجسام عن ان رئيس الاتحاد الدولي لبناء الاجسام الاسباني روفائيل سانتوغا سيكون حاضرا خلال تنظيم الاكاديمية لدورة " كيفية تأهيل اللاعبين قبل المشاركة في البطولات باسلوب علمي" اضافة الى دورة المستوى الثامن والتي ستقام تزامنا مع اقامة بطولة دبي لبناء الاجسام خلال الفترة من 28-30 مارس الحالي.

وأكد رئيس مجلس ادارة الاكاديمية العقيد عبد الكريم محمد سعيد عن ان المحاضر الاسباني خوسيه جارسيه سيكون حاضرا خلال الدورة التي تنظم لاول مرة في دولة الامارات العربية المتحدة واي من دول منطقة الشرق الاوسط وذات صلة مباشرة بتطوير ثقافة ممارسة رياضة بناء الاجسام الحديثة موضحا: حضور ومشاركة رئيس الاتحاد الدولي في هذه الدورة تأكيد لاهميتها والاهتمام الذي يضعه الاتحاد الدولي على الاكاديمية في تطوير نهج ممارسة هذه اللعبة، موجها الدعوة للمدربين والمدربات الاستفادة من اقامة الدورة لتطوير الجانبين العلمي والثقافي وبما يساهم بممارسة سليمة لرياضة بناء الاجسام.