انسحاب سيرينا من دورة ميامي لإصابة في الركبة

المصدر: ميامي - أ.ف.ب

أعلنت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس (37 عاماً) انسحابها من دورة ميامي الأميركية، ثانية دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، لإصابة في ركبتها اليسرى أول من أمس.

ويأتي انسحاب سيرينا الفائزة بـ23 لقباً كبيراً في بطولات الغراند سلام بعد يوم واحد على فوزها على السويدية ريبيكا بيترسون في ثلاث مجموعات، وبلوغها الدور الثالث من الدورة الأميركية.

وقالت سيرينا الفائزة بلقب الدورة ثماني مرات: «أنا آسفة للانسحاب من دورة ميامي بسبب اصابة في ركبتي اليسرى».

وكان يتعين على سيرينا مواجهة الصينية كيانغ وانغ الأحد في الدور الثالث.

يذكر ان سيرينا خاضت سبع مباريات فقط في ثلاث دورات منذ مطلع العام الجاري.