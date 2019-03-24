"الدودة" تشعل لقاء الهلال وأحد في الدوري السعودي

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شهدت نهاية مباراة الهلال وأحد في الدوري السعودي أحداث مثيرة بعد احتفالية حارس مرمى أحد عبدالله العويشير، على طريقة "الدودة"، بعد نهاية مباراة فريقه أمام مضيفه الهلال مما أثار حفيظة جماهير الهلال.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية أن الأحد انتقلت الأحداث إلى بهو ملعب جامعة الملك سعود عقب المواجهة، بتجمهر عدد من لاعبي الفريقين والإداريين أمام غرف اللاعبين، كما فض رجال الأمن عدد من الأشخاص تجمهروا أمام الحكم الروماني أوفيدو هاتيجان الذي أدار اللقاء وأعاقوا وصوله إلى غرفة الحكام داخل الملعب.

وألغى الروماني هاتيجان هدفاً هلالياً في الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء بعد أن لجأ إلى تقنية الـ"فار"، وحرمت النتيجة السلبية التي انتهت عليها المواجهة بين الفريقين الهلال من الحفاظ على فارق الـ4 نقاط مع مطارده النصر ليتقلص الفارق بين الفريقين إلى نقطتين، قبل مواجهتهما المرتقبة يوم الجمعة المقبل في قمة الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفض عبدالله العويشير، اعتبار احتفاله بتعادل فريقه السلبي أمام مضيفه الهلال، يوم السبت، بعد نهاية المباراة استفزازاً لجماهير الهلال

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وقال العويشير، في تصريحات صحافية عقب المباراة التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود: "احتفالي بحركة (الدودة) لم أقصد به استفزاز جماهير الهلال"، وأضاف: "حركة الدودة لم أقصد بها جماهير الهلال، ولو أن لاعبي الهلال كانوا احتفلوا لن يكون لنا ردة فعل".

وأكد العويشير أن زملاءه قدموا مباراة قتالية، مشيراً إلى أن الخروج بنقطة أمام الهلال المتصدر يمنحهم دفعة معنوية ويبعدهم خطوة من شبح الهبوط إلى الدرجة الأدنى، ويشار إلى أن أحد رفع رصيده من النقاط إلى 15 نقطة، لكنه لا زال في المركز الأخير.