ميسي يغيب عن مباراة المغرب بسبب الإصابة

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

يغيب النجم ليونيل ميسي عن مباراة منتخب بلاده الأرجنتين الودية مع المغرب الثلاثاء المقبل، لمعاناته آلاماً في الحوض وبالضبط في عظم العانة، بحسب ما أعلن أول من أمس، الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وغرّد الاتحاد الأرجنتيني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: ليونيل ميسي يعاني آلاماً مضاعفة في العانة، وسيغيب عن المباراة التالية للمنتخب، بسبب آلام متكررة في هذه المنطقة.

وكان أفضل لاعب في العالم خمس مرات قد عاد أول من أمس، للمرة الأولى الى تشكيلة الأرجنتين منذ مونديال 2018، لكن منتخب بلاده سقط أمام فنزويلا 1-3 في مباراة دولية ودية في مدريد.

وبعد غياب ثمانية أشهر اثر مونديال معقد وإقصاء من ثمن النهائي، عاد نجم برشلونة الإسباني البالغ 31 عاماً اثر غياب ست مباريات ودية عن الأرجنتين. وتلعب الأرجنتين مع المغرب في مدينة طنجة ضمن استعدادها لكوبا أميركا الصيف المقبل في البرازيل.

وعلى ملعب واندا متروبوليتانو التابع لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تقدمت فنزويلا عبر سالومون روندون (6) وجون موريو (44)، قبل أن يقلص لاوتارو مارتينيز الفارق في الشوط الثاني بعد كرة بدأها ميسي (59)، بيد أن فنزويلا ضمنت الفوز عبر جوزيف مارتينيز (76 من ركلة جزاء).

وتسرب القلق إلى نادي برشلونة بسبب الإصابة التي لم تتبين طبيعتها بعد، والمدة التي قد يغيب فيها عن الملاعب، خصوصاً أن الكاتالوني في فترة حرجة من الموسم، ينافس فيها على كل الجبهات خاصة دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي في العاشر من الشهر المقبل مان يونايتد في ذهاب ثمن النهائي، وكذلك الدوري الإسباني الذي حسم لقبه تقريباً، ونهائي كأس الملك أمام فالنسيا.

وما يقلق برشلونة أكثر أن مهاجمه سواريز مصاب وسيغيب لأسبوع آخر عن الملاعب، وقد لا يعود في الوقت المحدد.

إصابة ميسي تقلق برشلونة قبل خوض مباريات حاسمة خصوصاً في دوري الأبطال.