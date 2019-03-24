رونالدو يعود والبرتغال يتعادل في تصفيات أوروبا

المصدر: لشبونة - أ.ف.ب

عجز منتخب البرتغال حامل اللقب عن تحقيق الفوز على ضيفه الأوكراني، واكتفى بتعادل سلبي أول من أمس في لشبونة، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لتصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم، وهذا على الرغم من عودة نجمه الأول، كريستيانو رونالدو بعد غياب دام تسعة أشهر.

وخاض رونالدو (85 هدفاً في 155 مباراة دولية) آخر مباراة دولية له، عندما خرج منتخب بلاده على يد الأوروغواي (1-2) في ثمن نهائي مونديال روسيا 2018 وتحديداً في 30 يونيو 2018.

وأمام نحو 50 ألف متفرج على ملعب «دا لوش»، لعب رونالدو في تشكيلة أساسية مع نجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا والمهاجم أندريه سيلفا المعار من ميلان الإيطالي إلى أشبيلية الإسباني.

لكن البرتغال التي لم تخسر سوى مباراة على أرضها في التصفيات الأوروبية منذ 20 سنة، عجزت عن فك شيفرة لاعبي المدرب والنجم السابق أندريه شيفتشنكو. وكانت البرتغال الأفضل في معظم فترات المباراة، لكن دون ترجمة ذلك إلى الفوز.