تعادل مخيب لمنتخب الجزائر أمام غامبيا

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

تعادل المنتخب الجزائري لكرة القدم مع ضيفه منتخب غامبيا 1/‏1، خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا التي تقام في مصر. ويعتبر التعادل مخيباً للجزائر، خصوصاً أنه على أرضه وبين جمهوره وبعد أن كان متقدماً في النتيجة.

وتقدم المنتخب الجزائري بهدف سجله مهدي عبيد في الدقيقة 42، وتعادل منتخب غامبيا عن طريق مامادو دانسو في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، علماً بأنه كان تأهل إلى النهائيات. كما رفع منتخب غامبيا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث مؤقتاً.

ويلتقي منتخبا بنين وتوجو اليوم لتحديد المتأهل الثاني للبطولة، حيث يحتل منتخب بنين المركز الثاني برصيد سبع نقاط، فيما يحتل منتخب توجو المركز الرابع برصيد خمس نقاط.