1.88 مليون درهم ثمناً لآخر "علكة" مضغها "فيرغسون" قبل مغادرة مانشستر يونايتد

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف موقع "سبورت بايبل"، عن بيع آخر "علكة" مضغها السير إليكس فيرغسون أثناء توليه تدريب فريق مانشستر يونايتد العريق، مقابل مبلغ ضخم بلغ 514 ألف دولار (1.88 مليون درهم)، وذلك في مزاد علني ابتدأ بـ 198 ألف دولار (723 ألف درهم).

وأكد الموقع، أن أحد مشجعي الفريق الإنجليزي نجح في العام 2013، في التقاط الـ "علكة" التي رماها فيرغسون في مباراته الأخيرة على رأس الجهاز الفني لمان يونايتد أمام وست بروميتش ألبيون، قبل أن يضعها المشجع على قاعدة خشبية داخل صندوق زجاجي، ويتوجه مؤخراً إلى بيعها في مزادٍ علني ذهب ريعه بالكامل لصالح مؤسسة خيرية من مؤسسات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واشتهر المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد بمضغه العلكة خلال نحو 1500 مباراة أدارها على رأس الجهاز الفني لمان يونايتد على مدار 26 عاماً حافلة بالإنجازات المحلية والقارية.