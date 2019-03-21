ابتسامة محمد صلاح شعار "فيفا" للاحتفال بيوم السعادة العالمي

المصدر: جوني جبور-دبي

وقع اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على اختيار ابتسامة نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، للاحتفال باليوم العالمي للسعادة الذي وافق يوم أمس 20 مارس.

واختارت الصفحة الرسمية لـ "الفيفا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ابتسامة صلاح للاحتفال بهذا المناسبة، عبر نشر صورة للفرعون المصري وهو باسماً، مع وضع تعليقاً عليها حمل عبارة "اليوم العالمي للسعادة".

ويشتهر النجم المصري بابتسامته العريضة سواء داخل أو خارج الملاعب، خصوصاً أن صلاح من أبرز لاعبي نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وينافس للعام الثاني على التوالي على لقب الهدف، إذ يحتل حالياً المركز الثاني ضمن قائمة هدافي البريميرليغ برصيد 17 هدفاً، خلف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل حتى الآن 18 هدفاً.