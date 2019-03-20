12 أبريل المقبل موعد إجراء قرعة كأس إفريقيا

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد مجاهد، أن قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، ستقام في 12 أبريل المقبل. وأوضح في تصريحات صحافية أن «القرعة ستكون فخراً لكل مصري وعربي وإفريقي، وأنها ستشهد وجود شخصيات عالمية.

وقال إن «قرعة أمم إفريقيا ستكون تحت سفح الأهرام في موقع عروض الصوت والضوء»، وأكد مجاهد أن ملعب السلام بالقاهرة هو بديل استاد بورسعيد في استضافة مباريات البطولة، بعدما كشفت لجنة هندسية وجود عيوب إنشائية بأحد مدرجات استاد بورسعيد، ما يشكل خطراً على حياة الجماهير.

وقال المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة في تصريحات تلفزيونية، أول من أمس، إن القاهرة ستستضيف مباريات ثلاث مجموعات بالبطولة الإفريقية. وأضاف «هناك اجتماعات أمنية بشكل شبه يومي، وتنسيق على أعلى مستوى مع كل الجهات الأمنية بشأن الملاعب والفنادق وغيرها».