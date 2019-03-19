مدرب ريال بيتيس: محظوظ بوجودي في عصر ميسي

المصدر: مدريد - د.ب.أ

أعرب المدير الفني لنادي ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم، كويكي ستين، عن أسفه لخسارة فريقه 1-4 أمام ضيفه برشلونة، أول من أمس، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني (الليغا)، وشهدت تألق نجم النادي الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال ستين: «لقد خططنا للمباراة بالطريقة نفسها التي خاض بها الفريق المباراة الأولى، كان التنفيذ جيداً إلى حد كبير، وتصدينا للهجمات المرتدة واستحوذنا على الكرة وقمنا بالكثير من الأشياء الجيدة حتى جاء الهدف الأول من ركلة ثابتة».

وأضاف: «علينا أن نعترف بأنهم يمتلكون قوة هائلة في الهجوم، المؤلم في الأمر أننا لم نتحلَّ بالدقة التي تحلينا بها في مباراة الذهاب».

وتابع المدرب الإسباني قائلاً: «دائماً ما تنقصنا أشياء، عندما تلعب ضد فريق مثل هذا تظهر العيوب بشكل أكبر، ولكن أعتقد أننا قمنا بالكثير من الأشياء الجيدة، أحاول أن أفكر في الجانب الإيجابي، المباراة كانت لنا في البداية، ولكن في النهاية لم تكن كذلك».

وتطرّق مدرب ريال بيتيس إلى الحديث عن التصفيق الحار لجماهير فريقه لميسي، الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة، مؤكداً أنه شخص محظوظ لرؤية النجم الأرجنتيني في هذه الحقبة التي تشهد تألقه بشكل مذهل.

واختتم قائلاً: «محظوظ بوجودي في حقبة هذا اللاعب الذي يقدم مستوى مذهلاً، إنه رائع، إنه لاعب كبير وقادر وحده على حسم جميع المباريات».

ميسي قادر بمفرده على حسم جميع المباريات.

جمهور بيتيس صفّق بحرارة لإبداعات ميسي.