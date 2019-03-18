اعتقال مسؤولة في "فيفا" بسبب الشيخة حسينة

المصدر: أحمد طارق - دبي

قال محام يمثل عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم محفوظة أختر كيرون، إن "موكلته ستتقدم بالتماس لمحكمة في بنغلادش غداً الثلاثاء للإفراج عنها بكفالة بعد أن اعتقلت في قضية قذف بسبب انتقادها لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة".

وحسب وكالة رويترز صرحت محفوظة في مؤتمر صحافي الشهر الماضي بأن حسينة تهمل كرة القدم في البلاد المهووسة بالكريكيت.

ورفع أحد المنظمين في مجال الرياضة قضية قذف بحق المسؤولة البالغة من العمر 52 عاماً واعتقلتها السلطات يوم السبت.

وقال محاميها اليوم الإثنين "نأمل في التقدم بالتماس للإفراج بكفالة غداً".

وأضاف أن المحكمة رفضت طلبها يوم السبت لكنها إمرأة "ذات شأن" تمثل البلاد في الخارج ويجب الموافقة على الإفراج عنها بكفالة وقال: "سنتقدم بالالتماس مجدداً".