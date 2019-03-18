"يويفا" يؤجل معاقبة رونالدو بسبب السلوك غير اللائق

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أنه قد يتخذ إجراءات تأديبية ضد نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب السلوك غير اللائق الذي قام به خلال مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في إياب دور 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال "يويفا" إنه سوف يتخذ قراره بشأن معاقبة اللاعب أو عدم معاقبته الخميس المقبل.

يشار إلى أن رونالد كان النجم الأبرز لذلك اللقاء بعدما سجل "هاتريك" قاد بها يوفنتوس إلى التأهل إلى دور الثمانية للبطولة الأوروبية، بعدما كان النادي الإيطالي قاب قوسين أو أدنى من توديع البطولة مبكراً، إثر سقوطه في مباراة الذهاب 2-0.

ولكن بعد صافرة النهاية توجه رونالدو إلى مدرجات الجماهير، وقام بتقليد حركة غير أخلاقية لسيميوني قام بها الأخير في مباراة الذهاب، وغرم على إثرها من قبل "يويفا" 20 ألف يورو.

وقال "يويفا" في بيان: "بناء على التحقيق الذي يشرف عليه مسؤول لجنة الانضباط والقيم، وطبقاً للمادة 55 من اللائحة التأديبية، تم البدء في اتخاذ إجراءات تأديبية على خلفية السلوك غير اللائق للاعب كريستيانو رونالدو".