سواريز يعترف بحصوله على ركلة جزاء غير صحيحة

المصدر: أحمد طارق-دبي

أقر مهاجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز، عقب انتصار فريقه الكبير على ضيفه ليون الفرنسي (5-1)، في إياب دور 16 لدوري الأبطال، بأنه من قام بالدهس على قدم مدافع الفريق الفرنسي، البلجيكي جيسون ديناير، في لقطة ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم للبرسا، وافتتح بها النجم ليونيل ميسي باب التسجيل.

قال سواريز في تصريحات عقب اللقاء: "أعتقد أنني من قدمت بالدهس على قدمه دون قصد، وعندما دهست عليه تسبب هو في عدم اتزاني قليلاً، ثم اتخذ الحكم القرار، كان بإمكانه احتساب الخطأ من عدمه".

وعلى الرغم من استمرار مسلسل العقم التهديفي لسواريز في البطولة هذا الموسم، إلا أن الـ"بيستوليرو" قدم مباراة كبيرة، وصنع الهدف الثاني الذي سجله البرازيلي فيليبي كوتينيو.