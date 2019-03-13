ماذا قال مدرب أرسنال عن مواجهة فريق النصر؟

المصدر: معاذ كمبال - دبي

أكد مدرب فريق ارسنال الإنجليزي، الاسباني أوناي إيمري أنه من الشرف بالنسبة لهم الحضور إلى دبي من أجل المشاركة في حفل الافتتاح الرسمي لاستاد آل مكتوم في نادى النصر الرياضي بعد تجديده المقرر يوم 26 مارس الجاري.

وقال المدرب في حديثه للموقع الرسمي لنادي أرسنال اليوم "الثلاثاء": " المنشآت في دبي رائعة وسيكون شرفا لي أن أكون جزءا من حفل الافتتاح الرسمي للإستاد الجديد".

وأضاف: "سيكون من الرائع أداء بعض التدريبات في الطقس الدافئ لكسر الروتين المعتاد خصوصاً وأننا بدأنا ندخل المرحلة الأخيرة من الموسم".

وتدخل مواجهة فريق النصر الودية ضمن تحضيرات الفريق الإنجليزي لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الأول من شهر أبريل المقبل ضمن البريميرليج.