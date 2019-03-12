مخاوف من انضمام مبابي إلى ريال مدريد

المصدر: أحمد طارق-دبي

آثارت عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد المخاوف في فرنسا، من أن يسعى المدرب الفرنسي لضم مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي إلى صفوف "الميرنغي".

وكان المهاجم الفرنسي أكد قبل يومين في تصريحات تلفزيونية أنه "بكل تأكيد سيستمر الموسم المقبل مع سان جيرمان".

ولكن حينها لم يكن مثله الأعلى عاد لتدريب الريال، وبالتالي فتحت عودة "زيزو" إلى "الميرنغي" الباب أمام التكهنات في الصحافة الفرنسية بشأن إمكانية سعي "الملكي" لضم اللاعب.

قال صحيفة ليكيب إن مبابي وصانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي، البلجيكي إيدين هازارد، سيكونان هدفاً لـ"الملكي" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن زيدان عاد بضمانات من رئيس النادي فلورنتنيو بيريز بأنه سيترك له المجال تماماً لاختيار أفضل العناصر للفريق، وأنه وقع الاختيار على مبابي لتعويض الفراغ الذي خلفه رحيل كريستيانو رونالدو.

واعتبرت صحيفة لو باريزيان أن عودة زيدان لا تحمل أنباء جيدة لباريس سان جيرمان، ولكنها أشارت إلى أن "الملكي" قد ينصب شباكه لضم نيمار بدلاً من مبابي.