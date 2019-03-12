صحيفة: «رونالدو قادر على تسجيل 3 أهداف»

المصدر: تورينو ــ أ.ف.ب

رونالدو الذي سجل 22 هدفاً في شباك الجار اللدود أتلتيكو خلال مواسمه الـ10 مع ريال، تحدث عن فريق المدرب سيميوني، قائلاً «الجميع يعلم أنهم فريق قوي، يدافعون بشكل جيد، ولا يخاطرون كثيراً، ويلعبون على الهجمات المرتدة، لكننا جاهزون، وسنقوم بكل ما باستطاعتنا للفوز عليهم».

وبعد أن اكتشف عن كثب ما يمكن للنجم البرتغالي أن يفعله خلال إياب ربع نهائي موسم 2015-2016، اعتبر المدرب السابق لفولفسبورغ ديتر هيكينغ في حديث لصحيفة «غازيتا ديلو سبورت» أن «رونالدو قادر على كل شيء، بإمكانه أن يسجل مجدداً ثلاثة أهداف، كما فعل ضد فولفسبورغ. هو قادر بالطبع».

وقد تكون مباراة اليوم مصيرية لأليغري الذي وجهت إليه الكثير من الانتقادات بعد مباراة الذهاب بسبب أسلوبه المتحفظ، وحتى أن بعض التقارير المحلية تحدثت عن تقدمه بالاستقالة، لكن رئيس النادي أندريا أنييلي رفضها.

وفي تحليله لرغبة يوفنتوس باحراز اللقب القاري، قال المدرب البالغ 51 عاماً «أعتقد أن التوقعات (بإحراز اللقب) أصبحت مرتفعة جداً لدرجة الهوس. منذ وصولي إلى هنا، كانت مسابقة دوري الأبطال الهدف على الدوام، لكن من الخطأ القول إن الخروج يعني بأن يوفنتوس قد فشل».