8 أبناء للأرجنتيني مارادونا بعد اكتشاف 3 في كوبا

المصدر: أحمد طارق-دبي

قال محامي أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، ماتياس مورلا، إن وكيله لديه 3 أبناء من سيدتين مختلفتين في كوبا، وعلى هذا النحو يصبح إجمالي أبنائه ثمانية.

وحسب وكالة الأنباء الإسبانية ذكر مورلا أن ماردونا لم يعترف بعد بأبوة الأشخاص الثلاثة، مؤكداً أنه ينبغي عليه التحدث معه أولاً بهذا الخصوص، وفيما بعد "سوف يقوم بما يضطلع عليه القيام به".

وأشار مورلا إلى وجود أمر قضائي في كوبا يوجب مثول ماردونا أمام المحاكم عندما يعود إلى الجزيرة الكاريبية.

وباحتساب الأبناء الثلاثة في كوبا، يصبح لدى المدرب الحالي لنادي دورادوس دي سينالوا المكسيكي، ثمانية أبناء.

وقالت ابنة ماردونا، جيانينا، على سبيل المزاح، تعليقاً على الخبر: "يتبقى 3 من أجل تشكيل فريق من 11 لاعباً، أنت تستطيع فعل ذلك".