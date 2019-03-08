كلوب يكشف عن رأيه في مستوى صلاح

المصدر: أحمد طارق-دبي

استنكر الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، فكرة الحديث مع محمد صلاح نجم الفريق لمناقشة أسباب تراجع مستواه في الآونة الأخيرة.

وفي المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء الفريق مع بيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز، المقرر الأحد، نفى كلوب أن يكون صلاح يواجه "مشكلة"، وأكد أن أرقامه مذهلة بالدوري.

وقال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، الجمعة: "صلاح لديه أرقام مذهلة، هذا كل ما في الأمر. أهدافه هي التي أوصلتنا هنا. أنا كمدرب معتاد على ألا يسجل اللاعبون الأهداف في بعض الفترات. أنه أمر طبيعي".