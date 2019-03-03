قرعة نصف نهائي كأس رئيس الدولة تسحب اليوم

المصدر: منصور السندي-دبي

تسحب عند الساعة الواحدة ظهر اليوم بمقر اتحاد كرة القدم في دبي قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة، إذ تأهل لهذا الدور فرق الوصل وشباب الأهلي والشارقة والظفرة، علما أن اتحاد الكرة اعتاد إقامة قرعة لكل مرحلة من مراحل البطولة وفقا للنظام الجديد الذي بدأت لجنة المسابقات بالاتحاد بتطبيقه أخيرا.

يذكر أن الوصل صعد لهذا الدور على حساب الفجيرة فيما صعد شباب الأهلي على حساب النصر وجاء تأهل الشارقة بعد فوزه على فريق الإمارات وصعد الظفرة أثر تفوقه على دبا وستقام مباراتي الدور نصف النهائي في المسابقة يومي 14 و15 الجاري.

