حسام حسن مدرباً لفريق سموحة المصري

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلن نادي سموحة تعيين حسام حسن، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، بدلاً من عادل عبدالرحمن، المدرب الحالي، لسوء النتائج في الدوري المصري. وقال فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: حسام حسن مديراً فنياً لنادي سموحة، وإبراهيم حسن مديراً للكرة بنادي سموحة.

وأضاف: الجهاز المعاون لحسام حسن سيتكون من طارق سليمان مدرباً عاماً وطارق السعيد وحسن مصفي مدربين وعماد المندوة مدرباً لحراس المرمى ووليد بدر، مدير إداري والدكتور محمد عنان رئيس الجهاز الطبي.

ومن المعروف أن التوأم حسن قادا بيراميدز في وقت سابق من الموسم الحالي، قبل أن يتم توجيه الشكر لهما من قبل إدارة النادي، ويتم تعيين مدير فني جديد.