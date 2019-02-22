مصير نادي بيراميدز غامض بعد رسالة تركي آل الشيخ للمصريين عبر "تويتر"

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

وجه مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، رسالة غامضة إلى كل من تعاون معهم في خلال الفترة الماضية في مصر وتمنى لهم المزيد من النجاح والتوفيق فيما هو قادم، وذلك سواء كان في مجال الرياضة أو الفن أو غير ذلك عبر تغريده على حسابه الرسمي.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :" تحية لـ كل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة وأخص بالذكر المستشار مرتضى منصور وأحمد وأمير، حسام البدري، أحمد حسن، حسام حسن وإبراهيم، هادي خشبه، محمد العاصي، هاني أبوريدة، محمد كامل، مدحت شلبي، احمد عفيفي، ابراهيم فايق، رضا عبدالعال، خالد الغندور، ميدو، عمرو اديب، عمرو دياب، محمد حماقي، محمد هنيدي، هاني فرحات، محمد رمضان، رامي إمام، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج، عمرو مصطفى، هاني فرحات، طارق مدكور، خالد عز، حماده إسماعيل، جمال ومدحت العدل، محسن جابر، هاني شاكر، عمرو الليثي، إيهاب جلال، لاعبي وإداري بيراميدز، مع حفظ الألقاب والمعذرة إذا نسيت حد".

ولم يفهم أي شيء من هذه التغريدة التي زادت الغموض في الشارع الرياضي المصري عن إمكانية رحيل تركي آل الشيخ وترك الاستثمار في الرياضة المصرية، جدير بالذكر أن نادي بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة متساوياً مع النادي الأهلي.

وقد علق الإعلامي المصري إبراهيم فايق، إن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، قرر تجميد النادي وتصفيته بسبب تصريحات مسيئة.

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "مصادر: تركي آل الشيخ يقرر تجميد النشاط في نادي بيراميدز وتصفيته بعد تصريحات إعلامية قيلت في حقه وحق تجربة بيراميدز بشكل مسيء"، ولم يعلق أي أحد من مسئولي بيراميدز على الأمر سواء بالتأكيد أو النفي.