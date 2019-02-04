فوساتي يقترب من تدريب أهلي جدة

المصدر: الرياض - د.ب.أ

كشفت تقارير صحافية سعودية، أمس، أن المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي دخل في دائرة اهتمامات النادي الأهلي السعودي للتعاقد معه، خلفاً للمدرب الأرجنتيني الحالي بابلو جويدي.

ونقلت صحيفة «عكاظ» أمس عن مصادر لها، لم تسمّها، قولها: «إن خبرات المدرب (فوساتي) في الكرة السعودية ومنطقة الخليج بصفة عامة هي ما دعت إدارة الأهلي للاهتمام بخدماته».

ويملك فوساتي، البالغ من العمر 57 عاماً، سيرة ذاتية مميزة، حيث سبق له تدريب نادي الشباب السعودي عام 2010، وحصل على المركز الرابع في الدوري، ووصل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وينضم فوساتي إلى كل من الهولندي مارتن يول، والتشيلي خوسيه لويس سييرا، المطلوبين أيضاً في الأهلي، لخلافة الأرجنتيني بابلو جويدي.