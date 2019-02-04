مدرب الأهلي المصري: لقب إفريقيا حلمنا

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد المدرب العام للنادي الأهلي المصري، محمد يوسف، أن الفوز الذي حققه الفريق على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة خطوة مهمة للأهلي في دوري المجموعات، بعد الوصول للنقطة السابعة، وهو ما لا يقلل أبداً من المنافس، بجانب أن لقب البطولة هو حلم النادي.

وقال في تصريحات صحافية إن الأهلي يحترم كل المنافسين، وهو ما جعل الفريق يبني خطته على ضرورة الضغط المبكر واللعب بجدية منذ الدقيقة الأولى، ما ساعد على تسجيل هدف مبكر أسهم في تخلي الفريق الضيف عن اللعب بكثافة دفاعية، فمنح الأهلي مساحات كبيرة في دفاعاته وكانت سبباً في إحرازه خمسة أهداف.

وأضاف المدرب العام للأهلي أن تعادل شبيبة الساورة الجزائري مع فيتا كلوب الكونغولي في المجموعة نفسها منح الأهلي دوافع أكبر من أجل تحقيق الفوز على سيمبا، حيث جمع لاعبي الأهلي بين الأداء القوي واللمسات الجميلة والأهداف الغزيرة.

وقال يوسف إن الدفع بحسام عاشور ورامي ربيعة ومحمود وحيد خلال المباراة كان الهدف من ورائه منحهم الفرصة للاندماج بشكل سريع مع زملائهم بالفريق، لاسيما أن عاشور غاب الفترة الأخيرة بعد الإصابة في لقاء بتروجيت، كما أن رامي ربيعة لم يشارك منذ سنة كاملة، وبالتالي مشاركته مكسب كبير للنادي الأهلي، بجانب أن محمود وحيد أحد الوجوه الجديدة المنضمة للفريق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، ويسعى الجهاز الفني لمنحه مزيداً من الثقة بجانب إراحة علي معلول الذي بذل مجهوداً كبيراً خلال المباريات السابقة.