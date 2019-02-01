الهلال يتعاقد رسمياً مع الهداف الإيطالي جوفينكو

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

أعلن نادي تورونتو الكندي، المشارك في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم (إم إل إس)، أول من أمس، أن مهاجمه الدولي الإيطالي سيباستيان جوفينكو ترك الفريق بعد أربعة مواسم للانضمام إلى صفوف الهلال السعودي.

وقال جوفينكو: «أود أن أشكر المشجعين وزملائي في الفريق على السنوات الأربع الاستثنائية في تورونتو»، مضيفاً: «أود أن أشكر النادي لمساعدتي أثناء انتقالي إلى المرحلة التالية من مسيرتي». وانضم جوفينكو (32 عاماً) إلى تورونتو في يناير 2015 قادماً من يوفنتوس الإيطالي، وأسهم في قيادة فريقه إلى إحراز لقب الدوري الأميركي للمرة الأولى في تاريخه عام 2017، ليصبح أول فريق كندي يحقق هذا الإنجاز.

وتوّج جوفينكو أفضل هداف وأفضل لاعب في الدوري الأميركي عام 2015، ونجح بفضل عروضه الجيدة في إقناع مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني إلى استدعائه لصفوف منتخب بلاده في أكتوبر الماضي، بعد غياب ثلاثة أعوام، وتحديداً منذ عام 2015.