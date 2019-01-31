«الفيديو» يطبَّق في الدوري المصري الموسم المقبل

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

كشف رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عصام عبدالفتاح، أمس، أن نظام حكم الفيديو المساعد (فار) لن يطبق في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري، وإنما اعتباراً من الموسم المقبل.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات إذاعية: «أقول للنادي الأهلي الذي طلب تطبيق نظام (فار) إن التقنية لن تطبق هذا الموسم، لأننا ننتظر وصول الأجهزة ثم تدريب الحكام على التقنية الجديدة، وبالتالي يمكن العمل بها في الموسم الكروي الجديد».

وأضاف: «تطبيق نظام فار يحتاج الى إمكانات وتدريب لكل الحكام، حتى تنجح التجربة عند تطبيقها بشكل رسمي». وأوضح أن النظام سيجري تطبيقه في كأس أمم إفريقيا 2019، التي تنطلق بمصر في يونيو المقبل، اعتباراً من مباريات دور الثمانية.