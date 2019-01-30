أهلي جدة يتعاقد مع مدافع فالنسيا سانتوس

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، أول من أمس، عن تعاقده رسمياً مع المدافع البرازيلي أدريلان سانتوس، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وأصدر الأهلي بياناً، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ذكر فيه أن البرازيلي أدريلان سانتوس وقع عقد انضمامه إلى الأهلي لمدة موسم ونصف، قادماً من فالنسيا الإسباني. واجتاز اللاعب الفحوص الطبية بنجاح، وفقاً لما أعلنه الأهلي في البيان. وحقق الأهلي فوزاً مثيراً على حساب التعاون بنتيجة 4/‏3، في مباراة جمعت بينهما مساء أول من أمس، في الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين. ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة.