قرعة كأس الاتحاد توقع مان يونايتد مع تشلسي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أسفرت قرعة الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي جرت أول من أمس، عن وقوع تشلسي حامل اللقب في مواجهة قوية مع ضيفه مانشستر يونايتد.

وستكون المباراة تكراراً لسيناريو لقاء الفريقين في نهائي البطولة العام الماضي.

وفاز تشلسي على مانشستر بهدف في النهائي، ليحرمه معادلة الرقم القياسي لأرسنال الفائز بلقب البطولة 13 مرة. ولم تسفر القرعة عن أي مباريات أخرى بين فريقين من الدوري الإنجليزي الممتاز في الدور الخامس. ويلتقي نيوبورت المنافس بالدرجة الرابعة مع مانشستر سيتي، إذا نجح في الفوز على ميدلسبره في مباراة الإعادة بينهما، في الوقت الذي يلتقي فيه كريستال بالاس مع دونكاستر.

وفي مباريات أخرى يلتقي بريستول سيتي مع الفائز من شروسبري أو ولفرهامبتون، وميلوال مع ويمبلدون وسوانزي سيتي مع الفائز من مباراة بارت وبرنتفورد، ويلتقي واتفورد مع الفائز من مباراة بورتسموث وكوينز بارك رينجرز، ويلتقي ديربي كاونتي مع الفائز من مباراة برايتون ووست بروميتش البيون. وتقام فعاليات الدور الخامس في الفترة من 15 إلى 18 فبراير المقبل.