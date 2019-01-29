بونوتشي مهدّد بالغياب عن يوفنتوس أمام أتلتيكو

المصدر: روما - أ.ف.ب

أعلن يوفنتوس، بطل ومتصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، أن قلب دفاعه الدولي ليوناردو بونوتشي يعاني التواءً في كاحله الأيمن تعرض له، أول من أمس، في مباراة ضد لاتسيو في الدوري المحلي (2-1).

ودون أن يعطي أي تفاصيل بشأن المدة التي يحتاجها بونوتشي للتعافي، قال يوفنتوس إن قلب دفاعه الذي ترك مكانه في الشوط الأول من مباراة لجورجيو كييليني، يعاني التواء في أربطة الكاحل الأيمن، كاشفاً بأن اللاعب بدأ عملية العلاج. وبحسب وسائل الاعلام الإيطالية، فإن إصابة من هذا النوع قد تحتاج الى شهر من أجل التعافي منها، ما يجعل بونوتشي مهدداً بالغياب عن ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 20 فبراير على ملعب أتلتيكو مدريد الإسباني، ما يشكل ضربة قاسية لبطل إيطاليا، نظراً لأهمية هذا اللاعب في تشكيلة فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الذي يستضيف لقاء الإياب ضد نادي العاصمة الإسبانية في 12 مارس.