الرجاء المغربي يتخلى عن غاريدو لـ «اختلالات تقنية»

المصدر: الرباط - أ.ف.ب

انفصل الرجاء البيضاوي المغربي، أمس، عن مدربه الإسباني خوان كارلوس غاريدو، بسبب «الاختلالات التقنية» التي يمر بها النادي، بحسب ما أعلن الأخير في بيان.

وقال الرجاء عبر صفحته على «فيس بوك» إن القرار جاء بعد لقاء جمع إدارة النادي والمدرب الإسباني «لتدارس وضعية النادي التي عرفت مجموعة من الاختلالات التقنية المهمة في الآونة الاخيرة، والتي انعكست سلباً على انسجام وأداء الفريق». وأضاف البيان أن إدارة الرجاء كلفت اللاعبين الدوليين السابقين للنادي يوسف السفري وبوشعيب المباركي، لتولي مسؤولية قيادة الفريق، بانتظار تعيين مدرب جديد للفريق.