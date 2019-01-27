الأرجنتيني دياز مدرباً لفريق بيراميدز

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أعلن نادى بيراميدز المصري، أمس، تعاقده مع الأرجنتيني رامون دياز (59 عاماً) لتولي تدريب الفريق، خلفاً لحسام حسن، المقال من منصبه إثر التعادل مع الزمالك 3-3 الخميس في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة التاسعة.

وقال تركي آل الشيخ، مالك بيراميدز، عبر صفحته على «فيس بوك»، أمس: «تم التوقيع مع المدرب الكبير رامون دياز، وفريق تدريبي كامل من ثمانية أعضاء». وأضاف «سيحضر المدرب وفريقه مباراة الداخلية، ويتسلم الفريق بعدها.. مدرب بيراميدز في مباراة الداخلية هو أحمد حسن المشرف العام حالياً على قطاع الكرة في النادي».

وكان دياز قريباً من تدريب الأهلي المصري في بداية الموسم الحالي، إلا أنه لم يتم حسم الصفقة.

ويتمتع المدرب الأرجنتيني بخبرة كبيرة في المنطقة العربية، حيث سبق وأن درب ناديي الهلال واتحاد جدة السعوديين. كما تولى تدريب منتخب باراغواي، وأندية ريفر بلايت وسان لورنزو وانديبندينتي الأرجنتينية.