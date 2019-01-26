خطأ ديجينيك مع أستراليا يقلق جمهور الهلال السعودي

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف موقع صحيفة "الرياضة" السعودية، عن قلق بات ينتاب جمهور الهلال السعودي، جراء تسبب المحترف الجديد للفريق السعودي ومدافع المنتخب الأسترالي ميلوس ديجينيك أمس بخروج منتخب بلاده من ربع نهائي كأس آسيا المقامة حالياً في الإمارات وتمتد حتى الأول من فبراير المقبل، وذلك بعد ارتكاب ميلوس خطأ دفاعي فادح، كلف حامل اللقب لمغادرة البطولة القارية، خصوصاً أن خطأ ميلوس كان وراء اقتناص مهاجم المنتخب الإماراتي علي مبخوت لهدف المباراة الوحيد، ومنح "الأبيض الإماراتي" بطاقة العبور إلى نصف نهائي البطولة.

وسلط الموقع الإلكتروني لصحيفة "الرياضة" السعودية، الضوء على ما تداوله رودا المواقع التواصل الاجتماعي لجمهور الهلال، خاصة تلك التي تناقلت "مقطع فيديو" يبين الخطأ الدفاعي للأسترالي ميلوس قبل قدومه بإيام إلى ناديه الجديد الهلال، حيث سخر بعضهم ووفقاً للصحيفة من الخطأ البدائي الذي ارتكبه ديجينيك، بينما ذهب أخرون إلى أن الأخطاء في كرة القدم واردة.

وكانت إدارة الهلال قد أعلنت الأسبوع الماضي رسمياً عن التوقيع مع الدولي الأسترالي ميلوس ديجينيك نجم نادي سرفينا زافيردا الصربي لعقد يمتد لثلاثة سنوات ونصف، وذلك خلال تواجد اللاعب مع منتخب بلاده في بطولة الإمارات للدفاع عن لقب استراليا في كأس آسيا الذي حققته في النسخة الأخيرة في 2015، إلا أن وقوع ديجينيك في المحظور عندما حاول إرجاع الكرة إلى حارسه ماثيون رايان، كان وراء نجاح هداف المنتخب الإماراتي علي مبخوت في اقتناص الكرة وقيادة هجمة مرتدة عرف من خلالها مبخوت مراوغة الحارس وتسجيل هدف المباراة الوحيد الذي جاء في الدقيقة 68 ومنح الإمارات بطاقة عبورها للمربع الذهبي.