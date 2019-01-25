تركي آل الشيخ يقيل حسام حسن من تدريب بيراميدز برسالة "واتس اب"

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تعرض الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة حسام حسن للإقالة عقب تعادل الفريق مع الزمالك إيجابيًا بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقان ببطولة الدوري المصري الممتاز مساء الخميس، وأجرى المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة “أون سبورت”، كشف فيها عن انطباعاته حول المباراة، وعدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به فريقه، قبل ساعات من إعلان إقالة حسام حسن.

ومن جانب أخر كشف الإعلامي زكريا ناصف في برنامج "الماتش" المذاع على قناة صدى البلد المصرية، عن اخبار إدارة نادي بيراميدز للاعبي الفريق بأن حسام حسن لن يعد مدربهم في الجولات القادمة، والإدارة بقيادة تركي آل الشيخ قرروا الإطاحة بالتوأم عبر رسالة “واتس اب”.

وأوضح آل الشيخ، أنه غير سعيد بنتيجة المباراة، وكان يرى أن بيراميدز يستحق الفوز، مضيفًا أن الطرد الذي تعرض له عبد الله جمعة، لاعب الزمالك، كان غير مستحق من حكم المباراة.

أضاف أن سلسلة الأخطاء الفنية في بيراميدز مازالت مستمرة، معقبًا أن هذا الفريق لو دربه أي شخص آخر سيحقق نتائج إيجابية بسهولة، مشيرًا إلى عدم وجود أي خطط تكتيكية في الملعب، بل مجرد حالة من الحماس بين اللاعبين، دون أي تنظيم دفاعي، وفي ظل تراجع في مستوى حراسة المرمى عقب تعرض أحمد الشناوي للإصابة.

تابع تركي آل الشيخ، أن منافسة فريقه على بطولة الدوري أصبحت صعبة، لكنه سيكون له دور في تحديد بطل الدوري، عن طريق تعطيل المنافسات في المواجهات المباشرة.

وكشف عن تقدمه بعرض إلى أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم بنادي الزمالك، بطلب التعاقد مع واحد من ثلاثة لاعبين بالقلعة البيضاء، وهم طارق حامد، عبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز، في مقابل أن يحصل الزمالك على خدمات محمد حمدي، الظهير الأيسر وعمرو مرعي، مهاجم الفريق، إلى جانب مقابل مادي.

أردف أنه قدم عرضا آخر بالتعاقد مع عبد الله جمعة وواحد من بين طارق حامد ومحمود عبد العزيز، في مقابل العرض السابق بالإضافة إلى مهند لاشين.

كما تطرق المستشار تركي آل الشيخ في مداخلته الهاتفية إلى أسباب عدم اقتناعه بما قدمه الجهاز الفني للفريق، ولخصها في 3 أسباب:

1- وجود صفقات كلفت النادي ملايين الدولارات على دكة البدلاء.

2- عدم تطوير طرق اللعب مما جعل المنافسين يعرفون كيفية التعامل مع خطة لعب بيراميدز.

3- عدم توظيف اللاعبين بالشكل الأمثل.

وأكد تركي آل الشيخ عدم وجود أي نية للاستعانة بخدمات حسام البدري، كمدير فني للفريق، موضحا أنه رئيس لمنظومة كرة القدم، وسيظل هذا منصبه طويلا في بيراميدز.