الزمالك خارج قائمة الأفضل في إفريقيا.. والأهلي في الصدارة

المصدر: أحمد طارق-دبي

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء تصنيف أفضل 10 أندية في أفريقيا خلال عام 2018، وجاء الأهلي المصري في المركز الأول ورقم 58 على مستوى العالم.

وشهد التصنيف، الذي نقلته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، غياب نادي الزمالك عن قائمة أفضل 10 أندية أفريقية في 2018، إذ احتل الترجي التونسي المركز الثاني، ثم فيتا كلوب الكونغولي الثالث ومازيمبي الكونغولي الرابع، وأول أغسطس الأنغولي الخامس.

وفي المركز السادس جاء الرجاء البيضاوي المغربي، ثم النجم الساحلي التونسي في المركز السابع، وزيسكو يونايتد الزامبي في المركز الثامن، ونهضة بركان المغربي في المركز التاسع، وأخيراُ صنداونز الجنوب أفريقي في المركز العاشر.