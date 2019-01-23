محمد صلاح يغلق حسابه على "تويتر"

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت تقارير إنجليزية، عن قيام المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بأغلاق وحذف حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

ونشر موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي، تقريراً حمل عنون" صلاح يحذف حسابه على تويتر" مشيراً إلى أن النجم المصري قام بإغلاق حسابه عقب تغريدة مبهمة.

وألمح الموقع الإنجليزي، إلا أن احتمالات التي دفعت صلاح لنشر هذه التغريدة ومن ثم إغلاق حسابه، ومن ضمنها إمكانية وجود خلاف جديد بين صلاح والاتحاد المصري لكرة القدم، خصوصاً أن الموقع قد تطرق إلى أن صلاح سبق وأن نشر صوراً له، عبر من خلاله عن غضبه من مسؤولي الكرة في مصر، في ظل وجود خلافات سابقة بين الطرفين سواء قبيل أو اثناء كأس العالم روسيا 2018.

وسلط الموقع الضوء على استفسارات جماهير ليفربول عن سبب حذف صلاح لحسابه، في ظل تضارب في أراء "جمهور الريدز" سواء تلك التي عبرت عن قلقها من احتمالية رحيل صلاح عن ليفربول، وأخرى لفتت في تعليقاتها إلى إمكانية تطورات بشأن الأزمة السابقة بين اللاعب واتحاد الكرة في بلاده.

والجدير ذكره، كتب محمد صلاح تغريدة مبهمة على موقعه الشخصي في "تويتر" جاء فيها: "قرار 2019: حان الوقت للتواصل الحقيقي"، قبل أن تحظى هذه التغريدة بتفاعل كبير من جمهور "الريدز" في ظل سعيها الاستفسار مما يعنيه صلاح في كلامه، إلا أن سرعان ما توجه النجم المصري وبحسب الموقع الإنجليزي "ليفربول إيكو" إلى إغلاق حسابه الشخصي على "تويتر".