عيسى درويش: ركلة جزاء إيران أمام عمان غير صحيحة

المصدر: منصور السندي-دبي

أكد الحكم المونديالي السابق في كرة القدم ، عيسى درويش عدم صحة ركلة الجزاء التي احتسبت لمصلحة منتخب إيران وسجل منها اللاعب اشكان ديجاجاه الهدف الثاني في مرمى المنتخب العماني " 41" خلال المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد على استاد محمد بن زايد في أبوظبي وانتهت بفوز إيران بهدفين دون مقابل ضمن مباريات دور الـ 16 في كأس أمم اسيا 2019 ، مشيرا الى أن حكم اللقاء المكسيكي سيزار راموس لم يكن موفقا في قراره، لافتا الى أن ركلة الجزاء التي احتسبت لمصلحة عمان وأهدرها اللاعب أحمد مبارك كانو صحيحة نظرا لوجود عرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء من قبل اللاعب ماجد سيد الحسيني مع لاعب عمان محسن الغساني فضلا عن أن الحكم كان قريبا من الحالة وفي وضع جيد ساعده في اتخاذ القرار السليم .

وقال عيسى درويش لـ “الإمارات اليوم" الاحتكاك بين مدافع منتخب عمان سعد سهيل ومهاجم إيران مهدي طارمي كان عاديا والمدافع استخلص الكرة بشكل طبيعي لذلك فان الحالة لأترقى الى ركلة جزاء ".

وتأهل منتخب إيران الى الدور ربع النهائي، في حين ودع المنتخب العماني المنافسة.