عداء إيطالي يركض 40 كيلومتراً وسط درجة حرارة (52 تحت الصفر)

المصدر: موسكو - د.ب.أ

تمكّن العداء الإيطالي العاشق للرياضة، باولو فنتوريني، من الركض لمسافة نحو 40 كيلومتراً في سيبريا، حيث بلغت درجة الحرارة 52 درجة مئوية تحت الصفر، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «تاس» أمس.

وقالت وكالة الأنباء الروسية إن «باولو فنتوريني ركض لمدة ثلاث ساعات و54 دقيقة و10 ثوان، لمسافة 39.12 كيلومتراً، من منطقتي تومتور إلى أومياكون، في درجة حرارة 52 درجة تحت الصفر».

ورافق العداء فريق يضم طبيباً ومترجماً ومصورين، يقومون بعمل فيلم وثائقي عن رحلة الرياضي الإيطالي إلى روسيا. يذكر أن فنتوريني، الذي يعمل شرطياً في مدينة بادوفا الايطالية في إقليم فينيتو بشمال إيطاليا - كان قد ركض في العام الماضي لمسافة 75 كيلومتراً عبر صحراء إيران، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 67 درجة مئوية.