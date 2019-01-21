لاعب يوناني مغمور يجرّد فيدرر من لقب «تنس أستراليا»

المصدر: ملبورن - أ.ف.ب

حقق اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس مفاجأة كبرى في الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، بتغلبه أمس على السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانياً وحامل لقب البطولة في العامين الماضيين.

وفاز اليوناني المغمور (20 عاماً) المصنف 14 في البطولة، على المخضرم السويسري (37 عاماً) في مباراة من أربع مجموعات بنتيجة 6-7 (11-13)، 7-6 (7-3)، 7-5، و7-6 (7-5)، ليصبح أول يوناني يبلغ ربع نهائي بطولة غراند سلام.

ويلاقي تسيتسيباس في الدور المقبل الإسباني روبرتو باوتسيتا أغوت المصنف 22 الذي أقصى أمس الكرواتي مارين سيليتش السادس في مباراة من خمس مجموعات 6-7 (6-8)، 6-3، 6-2، 4-6، و6-4.