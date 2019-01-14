حافلات خاصة لنقل الجمهور البحريني من المطار الى الملعب

المصدر: منصور السندي-الشارقة

أكد أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، مدير مجموعة الشارقة، عيسى هلال أنهم وفروا حافلات خاصة لنقل الجمهور البحريني من مطار الشارقة الى استاد نادي الشارقة لحضور مباراة المنتخب أمام نظيره الهندي اليوم الاثنين في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الأولى في ختام دور المجموعات لكأس أمم اسيا 2019، مؤكدا أنهم قاموا بتسهيل الأمور الخاصة بتواجد جميع الجماهير في المدرجات.

وقال عيسى هلال لـ “الإمارات اليوم" بالنسبة لهم فأن الحضور الجماهيري هو أساس نجاح هذا الحدث الذي يقام على أرض دولة الإمارات لذلك فإننا حريصون على توفير كل متطلبات الراحة لهم وضمان تواجدهم في المدرجات بكل سلاسة".

