3 منتخبات عربية تملك حظوظ التأهل رغم "الصفر الأسيوي"

المصدر: سيد مصطفى-دبي

مازالت ثلاثة منتخبات عربية تملك حظوظ التأهل للدور الثاني من كأس أسيا المقام حاليا في الامارات، على الرغم من خوضها اللقاء الثالث في دور المجموعات بلا أي رصيد من النقاط.

وخسرت منتخب سلطنة عمان من أوزبكستان وأستراليا، كما خسرت اليمن من العراق وإيران، وكذلك لبنان التي خسرت من السعودية وقطر.

وتحتاج كل من اليمن وسلطنة عمان ولبنان الفوز في الجولة الثالثة للتأهل كأفضل ثالث في مجموعاتها.

ويتأهل أربعة منتخبات من المجموعات الستة في البطولة كأفضل ثالث، وفق أفضلية النقاط ومن بعدها الأهداف.

وستلعب اليمن ضد فيتنام الأربعاء، بينما تلاقي عُمان نظيرها تركمانستان، لبنان مع كوريا الشمالية، الخميس.

وتأكد تأهل كل من منتخبات الامارات والسعودية والعراق والأردن وقطر إلى الدور الثاني من البطولة، بينما يتوقف تأهل سورية وفلسطين والبحرين على نتائجهما في الجولة الأخيرة من البطولة.